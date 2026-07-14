Pół Polski w alertach IMGW i RCB! Nadchodzi pogodowy kataklizm!

Ostrzeżenia I stopnia – burze groźne, choć mniej gwałtowne

Alerty I stopnia dotyczą województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców Podkarpacia. Obowiązują najpóźniej do godz. 23 we wtorek.

„Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu”

- czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie I stopnia to najniższy poziom alertu, ale wciąż oznacza realne zagrożenie. Burze mogą powodować szkody, zwłaszcza na nieosłoniętych terenach. Wiatr może łamać gałęzie, a intensywne opady doprowadzić do lokalnych podtopień. Mieszkańcy powinni zabezpieczyć balkony i unikać przebywania w pobliżu drzew.

Ostrzeżenia II stopnia – silne burze z ulewami i gradem

Ostrzeżenia II stopnia obowiązują w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz na południowych krańcach woj. lubuskiego i świętokrzyskiego. Również pozostają aktualne do godz. 23.

„Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, a lokalnie około 55 mm. Możliwe są także porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu”

- informuje IMGW. Drugi stopień oznacza wysokie ryzyko szkód materialnych i zagrożenie dla zdrowia. Burze mogą być gwałtowne, z intensywnymi opadami, które w krótkim czasie doprowadzą do zalania ulic i piwnic. Wiatr może uszkadzać dachy, a grad niszczyć samochody i uprawy. W wielu miejscach możliwe są przerwy w dostawach prądu.

Ostrzeżenie III stopnia – ekstremalne zjawiska na Dolnym Śląsku

Najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW, czyli III stopień, obowiązuje w południowo‑zachodniej części województwa dolnośląskiego. To alert zarezerwowany dla zjawisk o potencjalnie katastrofalnych skutkach.

Przy ostrzeżeniu III stopnia burze mogą być wyjątkowo gwałtowne, z nawałnicowym wiatrem, intensywnymi opadami i dużym gradem. Możliwe są poważne szkody: zrywanie dachów, powalanie drzew, uszkodzenia infrastruktury oraz przerwy w dostawach prądu. Mieszkańcy powinni bezwzględnie pozostać w domach i zabezpieczyć mienie.

Alert RCB dla ośmiu województw – możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców w województwach: dolnośląskim, śląskim, małopolskim, opolskim oraz części woj. wielkopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

„Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”

- alarmuje RCB.

Alert RCB oznacza, że ryzyko gwałtownych zjawisk jest wysokie, a ich skutki mogą być dotkliwe. Służby apelują o ostrożność, unikanie podróży i zabezpieczenie mienia.

Dodatkowe alerty przed silnym deszczem z burzami

IMGW wydał także ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Obowiązują one najpóźniej do godz. 11 we wtorek.

Dynamiczna sytuacja. Burze mogą się nasilać

Synoptycy podkreślają, że sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna. Burze mogą zmieniać trasę i intensywność, a lokalnie zjawiska mogą być silniejsze niż wynika to z map ostrzeżeń. Mieszkańcy południa Polski powinni na bieżąco śledzić komunikaty IMGW i RCB.

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