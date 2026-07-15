Do niezwykle groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 lipca, na ulicy Stanisławowskiej we Wrocławiu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać półnagiego mężczyznę, który z nożem w ręku zaczepia przypadkowe osoby. Sceny rozegrały się w rejonie przystanku autobusowego Muchobór Wielki. Agresor, ubrany jedynie w krótkie spodenki, siał postrach wśród mieszkańców.

Dantejskie sceny na przystanku we Wrocławiu

Przerażeni przechodnie uciekali przed napastnikiem. Jeden ze świadków zdarzenia opisał w rozmowie z portalem tvn24.pl dramatyczne scey, które rozegrały się na jego oczach. Jak relacjonuje, w bezpiecznym miejscu schronił się wraz z żoną w samochodzie.

- Widziałem, że ludzie uciekają z przystanku, głównie dzieci. Wtedy zobaczyłem, że szaleje z nożem ten człowiek. Byłem z żoną, staraliśmy się nie wychodzić z samochodu

- relacjonuje jeden ze świadków w rozmowie z tvn24.pl.

38-latek w rękach funkcjonariuszy

Na reakcję wrocławskich policjantów nie trzeba było długo czekać. Już we wtorek funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna namierzyli i zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o ten czyn.

- Mężczyzna, który groził przechodniom przy ul. Stanisławowskiej, został zatrzymany. Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna zatrzymali mężczyznę, który wczoraj przy ul. Stanisławowskiej miał grozić przechodniom wykorzystując do tego nóż. Obecnie funkcjonariusze prowadzą z jego udziałem dalsze czynności procesowe, wyjaśniając wszystkie okoliczności zdarzenia. Podejrzewany o ten czyn to 38-letni obywatel Polski

- przekazała podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Obecnie śledczy wyjaśniają motywy działania napastnika oraz wszystkie okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia.

Wrocław.38-letni Polak biegał półnagi na ulicy z nożem i zaczepiał przypadkowych ludzi. Wina przechodniów, pewnie za głośno chodzili po chodniku. pic.twitter.com/JW3vTQpC5U— Koneser Związku Radzieckiego/X (@KrzysiekWSK) July 15, 2026