Półnagi mężczyzna z nożem gonił ludzi na ulicy. Dantejskie sceny we Wrocławiu

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-15 14:28

Policja zatrzymała 38-letniego mężczyznę, który jest podejrzewany o grożenie przypadkowym osobom nożem na wrocławskim Muchoborze Wielkim. Do zdarzenia doszło przy ul. Stanisławowskiej, a nagranie z incydentu szybko obiegło media społecznościowe.

Do niezwykle groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 lipca, na ulicy Stanisławowskiej we Wrocławiu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać półnagiego mężczyznę, który z nożem w ręku zaczepia przypadkowe osoby. Sceny rozegrały się w rejonie przystanku autobusowego Muchobór Wielki. Agresor, ubrany jedynie w krótkie spodenki, siał postrach wśród mieszkańców.

Dantejskie sceny na przystanku we Wrocławiu

Przerażeni przechodnie uciekali przed napastnikiem. Jeden ze świadków zdarzenia opisał w rozmowie z portalem tvn24.pl dramatyczne scey, które rozegrały się na jego oczach. Jak relacjonuje, w bezpiecznym miejscu schronił się wraz z żoną w samochodzie.

- Widziałem, że ludzie uciekają z przystanku, głównie dzieci. Wtedy zobaczyłem, że szaleje z nożem ten człowiek. Byłem z żoną, staraliśmy się nie wychodzić z samochodu

- relacjonuje jeden ze świadków w rozmowie z tvn24.pl.

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38-latek w rękach funkcjonariuszy

Na reakcję wrocławskich policjantów nie trzeba było długo czekać. Już we wtorek funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna namierzyli i zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o ten czyn. 

- Mężczyzna, który groził przechodniom przy ul. Stanisławowskiej, został zatrzymany. Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna zatrzymali mężczyznę, który wczoraj przy ul. Stanisławowskiej miał grozić przechodniom wykorzystując do tego nóż. Obecnie funkcjonariusze prowadzą z jego udziałem dalsze czynności procesowe, wyjaśniając wszystkie okoliczności zdarzenia. Podejrzewany o ten czyn to 38-letni obywatel Polski

- przekazała podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Obecnie śledczy wyjaśniają motywy działania napastnika oraz wszystkie okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia.

Półnagi mężczyzna z nożem atakujący ludzi na ulicy. O niebezpiecznym incydencie we Wrocławiu przeczytasz na SE Wrocław.
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