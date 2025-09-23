Polska Fabryka zamyka się po 128 latach działalności. Co z pracownikami?

Po 128 latach działalności, symbol przemysłowej Świdnicy – FAP Pafal – zostanie zlikwidowany.

Grupa Apator planuje zamknąć fabrykę liczników energii elektrycznej z powodu braku perspektyw rozwoju.

Decyzja ta jest efektem zmieniającego się rynku i przechodzenia na nowoczesne rozwiązania pomiarowe.

Co stanie się z pracownikami i czy czeka ich masowe zwolnienie? Dowiedz się więcej o przyszłości zakładu.

W ostatnich miesiącach Polska doświadczyła prawdziwej fali zwolnień grupowych - niektóre firmy redukują etaty, inne wręcz likwidują całe zakłady produkcyjne. Choć gospodarka w wielu aspektach wydaje się stabilna, rosnące koszty energii, inflacja, problemy z rentownością i presja konkurencji międzynarodowej zmuszają przedsiębiorstwa do trudnych decyzji. Całkiem niedawno pisaliśmy, że gigant z Dolnego Śląska, a dokładnie Fabryka koncernu Henkel w Raciborzu produkująca m.in. środki piorące Persil zostanie zamknięta, a z pracą do końca 2025 roku pożegna się 159 osób. Podobna sytuacja czeka teraz zakład produkcyjny w Świdnicy.

Polski zakład produkcyjny zamyka się po 128 latach

To już pewne - FAP Pafal w Świdnicy przestanie istnieć. Grupa Apator ogłosiła zamiar likwidacji spółki zależnej, argumentując decyzję brakiem perspektyw rozwoju i utratą kluczowych źródeł przychodów. Ostateczne rozstrzygnięcie ma zapaść podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Apatora zaplanowanego na październik 2025 roku.

Jak wyjaśnia zarząd Grupy Apator, produkcja liczników indukcyjnych – podstawowy profil działalności zakładu – od lat systematycznie traciła odbiorców. Klienci w całej Europie wycofują się z zamówień na tradycyjne rozwiązania, przechodząc na nowoczesne, elektroniczne urządzenia pomiarowe, które Apator produkuje w swoim nowoczesnym zakładzie w Ostaszewie pod Toruniem.

Zwolnienia grupowe w Polsce 2025

Co dalej z pracownikami zakładu?

Zarząd spółki zapewnia, że w razie ostatecznej decyzji o likwidacji zakładu, procedury związane ze zwolnieniami będą prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem pracy i w dialogu z pracownikami. Jednak nie jest jeszcze przesądzone, czy w związku z likwidacją konieczne będzie formalne zgłoszenie zwolnień grupowych do urzędu pracy, ponieważ może się okazać, że skala odejść nie spełni wymogów ustawowych.

FAP Pafal działa w Świdnicy od 1897 roku. Po wojnie wznowił produkcję liczników, a w kolejnych dekadach poszerzał ofertę o urządzenia dla motoryzacji. Od 2004 roku należy do Grupy Apator, a jego liczniki, których wyprodukowano ok. 50 mln, trafiały na rynek krajowy i zagraniczny, stanowiąc do 60 proc. sprzedaży. Obecnie jednak sytuacja biznesowa nie przedstawia się tak kolorowo jak dawniej, co jest przyczyną podejmowanych trudnych działań przez zarząd.