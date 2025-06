Pomidorów i ogórków nie będzie. Wszystko zniszczyły potężne kule gradu. "Ciężko i smutno"

Dolny Śląsk, znany z żyznych ziem i bogatych plonów, w tym roku doświadcza prawdziwego kataklizmu. Plantacje warzyw i owoców zostały zdewastowane przez ekstremalne warunki pogodowe. Po ostatnich doniesieniach o zniszczonych uprawach ogórków i kapusty, sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Co dokładnie się stało i jakie będą tego konsekwencje dla portfeli Polaków?

Jak informuje serwis eska.pl, na Dolnym Śląsku doszło do ogromnych zniszczeń w uprawach warzyw i owoców. „Po ogórkach i kapuście przyszła pora na kolejne uprawy” – alarmują zrozpaczeni rolnicy. Przyczyną tego nieszczęścia są potężne burze i gradobicia, które nawiedziły region w ostatnich tygodniach. Intensywne opady deszczu i grad dosłownie zmiotły z powierzchni ziemi wiele plantacji.

Zniszczone plantacje oznaczają ogromne straty dla rolników, którzy zainwestowali w uprawy. Wielu z nich obawia się o swoją przyszłość, ponieważ zniszczenia mogą doprowadzić do bankructwa. Konsumenci również powinni przygotować się na zmiany. Zmniejszona podaż warzyw i owoców może spowodować wzrost cen w sklepach.

„To katastrofa dla naszego regionu” – mówi jeden z rolników z okolic Wrocławia.

- Dziś u nas twardy reset. W pół godziny zniknęły nasze najważniejsze warzywa, to, na co pracowaliśmy od 4 miesięcy. Jeszcze nie byliśmy na wszystkich polach, jeszcze nie widzieliśmy wszystkiego. Ale to co zobaczyliśmy - nie pozostawia złudzeń. Taki jest żywioł, taka jest przyroda, taka jest praca rolnika. Pozostają zasoby doświadczeń trzech pokoleń: To minie. Będzie dobrze. Damy radę. Wdech - wydech. Sezon ogórkowy otworzymy później. Zamiast zbierać plony za tydzień, zaczynamy od zera i kupujemy nasiona… choć jest ciężko i smutno bardzo - napisano w poście na stronie Kiszonki Sznajderów z Doliny Baryczy.