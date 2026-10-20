Ponad 500 osób ewakuowanych! Niebezpieczny pocisk przy szkole we Wrocławiu

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorkowy poranek w rejonie ulicy Słubickiej. Na groźny przedmiot natrafiono w sąsiedztwie placówek oświatowych - Zespołu Szkół nr 1 oraz lokalnego przedszkola. Na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby.

- Dziś rano przy ul. Słubickiej we Wrocławiu, w rejonie przedszkola i Zespołu Szkół nr 1, znaleziono kolejny niewybuch. To pocisk moździerzowy o długości około 30 cm. W związku z zagrożeniem ewakuowano ponad 500 osób. Uczniowie opuszczają szkołę i udają się do domów. Na miejscu jest już Policja. Służby prowadzą działania związane z zabezpieczeniem znaleziska

- czytamy w oficjalnym komunikacie w tej sprawie wydanym przez Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Miejskie służby apelują do wszystkich przechodniów oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom policjantów.

- Prosimy o omijanie rejonu działań i stosowanie się do poleceń służb. Kolejne informacje będziemy przekazywać na bieżąco

- apeluje biuro prasowe.

Gigantyczna bomba lotnicza w samym centrum miasta

To jednak niejedyne niebezpieczne zdarzenie, z którym muszą zmierzyć się dzisiaj wrocławscy saperzy. Przypomnijmy, że na terenie inwestycji budowlanej przy ulicy Kolejowej - w sąsiedztwie infrastruktury kolejowej oraz estakady grabiszyńskiej - natrafiono na potężną niemiecką bombę lotniczą SC 250, której waga wynosi około 250 kilogramów.

Podjęcie i wywiezienie tak dużego ładunku wyma wdrożenia nadzwyczajnych procedur bezpieczeństwa, które sparaliżowały ruch w ścisłym centrum Wrocławia. Wyznaczona strefa rażenia wymusiła ogromną operację logistyczną. Żeby saperzy mogli bezpiecznie wywieźć ładunek na poligon, niezbędna okazała się ewakuacja niemal 3000 osób, które przebywały bądź mieszkały w promieniu 300 metrów od miejsca odnalezienia bomby.

Służby stale monitorują sytuację w obu miejscach i apelują do mieszkańców o sprawdzanie bieżących komunikatów.