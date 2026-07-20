Poniemiecki domek z lat 40. przeszedł generalny remont. Stara stodoła stała się salonem

Poniemiecki domek z lat 40. po gruntownej renowacji

Serwis muratordom.pl zrelacjonował niedawno imponujący proces odnawiania budynku odziedziczonego po dziadkach. Główną pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia była pani Kornelia. Kobieta poradziła sobie z wyzwaniem na tyle dobrze, że obecnie otrzymuje liczne zapytania o wsparcie przy projektowaniu innych wnętrz. Konsekwentne działanie zaowocowało stworzeniem nowocześnie wyposażonego, przestronnego gniazdka rodzinnego. Projektantom udało się sprawnie połączyć wysokie wymagania współczesnego budownictwa z unikalnym, historycznym duchem posiadłości.

Rozbudowa poniemieckiego domu napotkała formalne przeszkody

Tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej nieruchomość składała się zaledwie z kuchni, ciasnego pokoju dziennego oraz jednej izby. Dopiero w późniejszych dekadach dobudowano węzeł sanitarny, natomiast strych służył wyłącznie jako przechowalnia i gołębnik. Osoby przebywające w środku mierzyły się z wilgocią w ścianach, brakiem właściwej izolacji termicznej oraz całkowicie przestarzałą instalacją elektryczną i hydrauliczną. Ciepło docierało wyłącznie na dolną kondygnację, co uniemożliwiało komfortowe funkcjonowanie bez podjęcia natychmiastowych prac budowlanych.

Właściciele od samego początku planowali pozostawić zewnętrzny zarys murów w nienaruszonym stanie. Poważnym utrudnieniem okazało się położenie obiektu tuż przy granicy działki, co wykluczało prawną możliwość tradycyjnej rozbudowy. Zdecydowano się zatem na nieszablonowy krok i zaadaptowano stojące na podwórku obiekty rolnicze. Okazało się, że dawna obora oraz stodoła kryją w sobie ogromny potencjał aranżacyjny.

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Stary domek po remoncie - zdjęcia

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Stara stodoła zamieniona w ogromny salon. Zaskakujący finał prac

Dawny stodoła odegrała kluczową rolę w całym projekcie, stając się otwartą strefą dzienną o powierzchni przekraczającej trzydzieści metrów kwadratowych. Rezygnacja ze standardowego sufitu pozwoliła uzyskać imponującą wysokość i poczucie nieograniczonej przestrzeni. Górną część zaaranżowano na antresolę z kameralną sypialnią, natomiast na dole wygospodarowano miejsce na aneks kuchenny i łazienkę.

Równolegle toczyły się intensywne prace w głównej części mieszkalnej. Wyburzenie ścian działowych umożliwiło zintegrowanie kuchni z salonem, co optycznie powiększyło metraż. Nieużywany dotąd strych przekształcono w dwie komfortowe sypialnie. Intrygującym rozwiązaniem architektonicznym okazało się połączenie pierwotnej bryły z nową strefą za pomocą przeszklonego korytarza, który pełni jednocześnie funkcję ogrodu zimowego.

Obecnie posiadłość w niczym nie przypomina zaniedbanej ruiny sprzed lat, zachowując przy tym szacunek do swojej przeszłości. Historia tej inwestycji udowadnia, że nawet mocno wyeksploatowane obiekty mogą stać się idealnym miejscem do życia. Jak zaznacza portal muratordom.pl, kluczem do sukcesu okazała się tu determinacja oraz nieszablonowe podejście do starych murów.