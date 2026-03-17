Poruszające słowa na pogrzebie Magdaleny Majtyki. To złamało każdego. "Mówię ci dziękuję za spędzone razem chwile, czułe gesty"

Śmierć Magdaleny Majtyki wstrząsnęła nie tylko rodziną, ale całym środowiskiem artystycznym. Dramat rozegrał się na początku marca, kiedy aktorka zaginęła po wyjściu z domu we Wrocławiu. Jej ciało odnaleziono w lesie niedaleko Biskupic Oławskich po tym, jak wcześniej znaleziono porzucony samochód artystki.

We wtorek, 17 marca o godz. 12 rozpoczęło się ostatnie pożegnanie aktorki. Rodzina zdecydowała, że ceremonia nie będzie miał charakteru religijnego. Zamiast tradycyjnego nabożeństwa, planowany jest wyjątkowy hołd artystyczny. W czasie ostatniego pożegnania wystąpią artyści z Teatru Capitol, prezentując fragmenty spektakli i wspomnienia o Magdalenie Majtyce.

Aby z gasnącym niedowierzaniem pożegnać Magdalenę. Pożegnać Magdę… Te słowa tak bardzo nie pasują do siebie, jak do niej nie pasowały kolory smutku, czy żałoby. I chodź nikt z nas nie planował tego spotkania, to los jak niezliczoną ilość razy przypomniał jak kruchym jest ludzkie życie, jakie niepewne plany, w każdej historii życia przychodzi nam spotkać się ze śmiercią. Kim jest ta śmierć. Ta śmierć, to wielka pani, przychodzi nagle, niespodziewanie, czasem bardzo gwałtownie, ale to zawsze zawsze za szybko - powiedziano do zgromadzonych na ostatnim pożegnaniu aktorki.

Przyjaciele i fani aktorki wspominają ją jako osobę pełną pasji, ciepła i niezwykłego talentu. Jej nagłe odejście pozostawiło ogromną pustkę w życiu najbliższych.

Myślę, że jej portret, niesamowita osobowość, on zaistniał w każdym z tu obecnych, i dla każdego trochę inaczej. Dlatego dziś, gdy nie ma już nadziei i nic się nie odmieni, mówię ci dziękuję za spędzone razem chwile, czułe gesty. Dziękuję za ciepłe słowa, za czyste spojrzenie, za drżenie ciała, za minutę zapomnienia i przepiękne wspomnienia - dodano.

Śmierć aktorki była ogromnym ciosem dla jej bliskich i fanów. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wzruszających wpisów, a współpracownicy z teatru i planów serialowych wspominali ją jako osobę pełną pasji i talentu.