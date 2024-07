W dniu 9 lipca br. prokurator z Prokuratury Rejonowej w Kluczborku ogłosił Mateuszowi F. zarzut zabójstwa swojej żony. Według poczynionych ustaleń do zbrodni doszło poprzez ucisk na szyję ofiary. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tej zbrodni oraz opisał jej okoliczności. Wedle słów podejrzanego do uduszenia żony doszło w trakcie kłótni na tle spraw osobistych. Jeszcze dziś, tj. 10 lipca br., prokurator rejonowy w Kluczborku skieruje wniosek o tymczasowe aresztowanie Mateusza F. - czytamy w komunikacie śledczych.