Powódź 2024. Mieszkańcy Starego Górnika i Starego Otoku po wylaniu Odry są odcięci od świata. Większość zdecydowała się jednak pozostać w domach. Wojsko i wolontariusze dowożą im leki, ciepłe posiłki i paliwo do agregatów. - Kluczowym problemem jest zapewnienie zaopatrzenia mieszkańcom odciętych wsi, w tym zwłaszcza Starego Górnika i Starego Otoku – mówił PAP jeden ze strażaków koordynujących akcję w tym miejscu. Miejscowości te położone są w rozlewisku Odry, nieopodal Oławy. Drogi do nich zostały zalane. Pod wodą są także okoliczne pola. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, mieszkańcy odciętych wsi przedostają się do Oławy na rowerach, bo poziom wody jest na tyle niski, że można zamoczyć sobie co najwyżej nogi do kolan. Strażacy przestrzegają jednak przed takim sposobem przedostawania się na suchy ląd, bo mimo niskiego poziomu wody jest on niebezpieczny ze względu na rwący miejscami nurt, a także możliwe uszkodzenia drogi, niewidoczne pod wodą. "Nie można do nas dojechać. Zaryzykowałem przejazd przez tę wodę rowerem, bo dają tam jakieś dary. Jest źle. Z jednej strony walczyliśmy trzy dni. Workowaliśmy ok. 50 wywrotek piasku. 150 osób przy tym pracowało. Nie udało się jednak tego uratować, zalało domy. Od drugiej strony, od Janikowa, domy są uratowane" – powiedział PAP Marek Józefiak ze Starego Górnika.

Powódź: Stary Otok i Stary Górnik odcięte od świata. "Pompujemy wodę"

Marek Józefiak ze Starego Górnika podkreślił, że Odra wylewa w tym miejscy przy każdej powodzi. "Jeżeli chcą ratować Oławę i Wrocław, to mniejszym złem jest zalanie naszych wiosek. Ja się wcale nie dziwię, bo w mieście jest więcej ludności i tam byłyby straty ogromne. Woda w Starym Otoku cały czas płynie, jest w domach. Niektóre są zalane na wysokość dwóch metrów. Może być też cofka i poziom rzeki może znów pójść do góry" – wskazał mężczyzna w PAP. W jego najbliższej okolicy najmocniej zalane są trzy domy. "Pompujemy wodę, żeby nie doszło do całkowitego zatopienia tych domów. Jeżeli pompa strzeli, a mamy ich mało, to domy zostaną doszczętnie zalane" – ocenił.

Do dostarczenia zaopatrzenia mieszkańcom odciętych wsi na krańcu dostępnej od strony Oławy drogi do Starego Otoku szykują się wyposażeni w łodzie motorowe saperzy z 1 Pułku Saperów w Brzegu. Major koordynujący akcję powiedział PAP, że pierwszym celem jest dostawa zaopatrzenia przygotowanego przez gminę do Starego Górnika i Starego Otoku. Zadeklarował, że żołnierze będą organizowali przeprawy do odciętych miejscowości i transportowali potrzebne zaopatrzenie, dopóki będzie taka potrzeba. W poprzednich dniach w dostarczaniu zaopatrzenie pomagała rodzeństwo z Darłowa, które miało własny ponton i docierało do potrzebujących mieszkańców.

Powódź na Dolnym Śląsku. Konieczny transport artykułów niezbędnych do życia

Zbigniew Jakubowicz, st. insp. ze Straży Gminnej w Oławie, powiedział w rozmowie z PAP, że służby obecnie "wodują łodzie", aby dotrzeć do odciętych od świata miejscowości. Tak, aby otrzymali artykułu niezbędne do egzystencji. Podkreślił, że 16 września strażnicy gminny chodzili od miejscowości do miejscowości, żeby informować o zagrożeniu i możliwości ewakuacji. Ze Starego Górnika zgodziło się na ewakuację pięć osób, a kilkanaście wcześniej wyjechało do rodzin, do znajomych do Oławy.

- Podobnie było w Starym Otoku. Większość postanowiła zostać na miejscu. Tłumaczyli się tym, że doświadczeni powodzią w 1997 r. chcą teraz chronić swój dobytek. W razie zagrożenia obiecali przejść na wyższe kondygnacje - – powiedział strażnik gminny.

Wicemarszałek woj. dolnośląskiego Michał Rado był w czwartek (19 września) w Starym Górniku. Władze samorządowe wykorzystują do tego specjalnie skonstruowane na taką okoliczność niecodzienne auta terenowe.

- Stary Górnik i Stary Otok są odcięte. Nie da się dojechać normalnym samochodem. Można próbować przejść, co też jest bardzo ryzykowne. Dlatego mieszkańcy liczą na pomoc. Koło Gospodyń Wiejskich z Bystrzycy dowozi dzięki naszej pomocy tam jedzenie. Dowozimy środki czystości, pomagają nam zwykli mieszkańcy, strażacy z OSP – mówił wicemarszałek.

Powódź 2024: Powoli notowane są spadki na rzekach na Dolnym Śląsku. "Pozostaje niepewność, co do wałów"

Oceniając sytuację na rzekach na Dolnym Śląsku, wskazał, że powoli notowane są spadki. "Cały czas pozostaje niepewność odnośnie do wałów, które już są długo obciążone, a stan cały czas jest wysoki – dwa metry ponad alarmowy. Cały czas ryzyko jest, że coś może się wydarzyć nieprzewidywanego. W Stroniu Śląskim także wydawało się, że wszystko jest już opanowane, a doszło do przerwania tamy" – powiedział Rado. Do mieszkańców odciętych miejscowości dowożone są w czwartek ciepłe posiłki, leki, paliwo do agregatów. Wielu ludzi obok Oławy pojawia się nad Odrą i obserwuje rzekę i stan wałów. Ci, z którymi udało się porozmawiać reporterom PAP, twierdzili, że w ich ocenie najgorsze już za nimi, a woda powoli opada. Źródło: PAP.

