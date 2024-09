Powódź w Polsce. Kolejne regiony zagrożone ewakuacją! Pilny apel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Sytuacja powodziowa na w Polsce robi się coraz bardziej niebezpieczna. Dochodzi do przekroczenia stanu rzek, alarmy podniesiono w kilku województwach, a najgorsza sytuacja zdaje się mieć aktualnie miejsce na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, choć nieciekawie jest również na Śląsku. W niedziele, 15 września, z samego rana pojawił się także nowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w którym poinformowano, że możliwa jest ewakuacja w powiecie kłodzkim na terenach położonych wzdłuż rzek Biała Lądecka i Nysa Kłodzka. - Zachowaj ostrożność i stosuj się do poleceń służb - czytamy w komunikacie RCB. Alert RCB został wysłany do odbiorców w powiecie kłodzkim (woj. dolnośląskie) i dotyczy miejscowości:

Lądek Zdrój

Stornie Śląskie

Międzygórze

Wilkanów

Bystrzyca Kłodzka

Gorzanów

Ołdrzychowice Kłodzkie

Krosnowice

Żelazno

Trzebieszowice

Radochów

Domaszków

Długopole Zdrój

Długopole Dolne i Górne

Miasto Kłodzko – rejon przy rzece Nysie

To nie wszystko, bo niedługo później przyszedł kolejny alert, tym razem dotyczący możliwej ewakuacji części gminy Bardo i Kamieniec Ząbkowicki w miejscowościach bezpośrednio przyległych do rzeki Nysa Kłodzka. Alert RCB został wysłany do odbiorców w powiecie ząbkowickim (woj. dolnośląskie).

Jeżeli znajdujesz się w strefie ewakuacji:

Stosuj się do poleceń służb

Przygotuj najpotrzebniejsze rzeczy

Ubierz się odpowiednio

Przed wyjściem zakręć zawór wody, gazu i odłącz prąd

O sytuacji w całym kraju na bieżąco piszemy w specjalnej sekcji poświęconej powodzi w serwisie "Super Express": www.se.pl.

Zobacz również galerię zdjęć: Dramat w powiecie kłodzkim. "Za chwilę tama będzie się przelewać"

Sonda Boisz się skutków deszczu i burz? TAK NIE