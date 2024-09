Powódź w Polsce widziana z kosmosu! Zdjęcia satelitarne zwalają z nóg. Wielka woda zalewa miasta

Powódź 2024 w Polsce, widziana okiem satelity? To naprawdę się dzieje! Europejski satelita obserwacyjny, Sentinel-2, uchwycił regiony objęte powodzią w Polsce. Widać na nich Racibórz Dolny przed rozpoczęciem intensywnych opadów deszczu oraz po przyjęciu fali powodziowej, możemy też obejrzeć Lewin Brzeski, Oławę czy Brzeg. Zdjęcia pokazują skalę niszczycielskiego żywiołu i z jednej strony są fascynujące, niesamowite, a z drugiej niepokojące. Służby niezmiennie walczą z powodzią, chcąc zminimalizować szkody, jakie przynosi wielka woda w miastach w Polsce. Szczególnie trudna sytuacja ma aktualnie miejsce na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, a Wrocław dwoi się i troi, by ochronić mieszkańców przed powodzią. W działania łącznie zaangażowano tysiące polskich służb: policjantów, strażaków, ratowników, żołnierzy. Na bieżąco różne decyzje w kontekście powodzi podejmują również politycy, a głos zabierają gwiazdy i celebryci. Najważniejszy cel jest jednak jeden: pomagać, pomagać i jeszcze raz pomagać. Szczegóły poniżej.

Powódź w Polsce na zdjęciach satelitarnych. Zalane miasta, niszczycielski żywioł

Chcąc pomóc ofiarom powodzi, w całej Polsce organizowane są różne akcje charytatywne i zbiórki. Jedną z nich przeprowadziliśmy nawet w ramach naszej grupy medialnej - ZPR Media. Ale pomagają też osoby prywatne, a rząd wprowadza rozwiązania finansowe, mające pomóc miastom i jego mieszkańcom stanąć na nogi, gdy kryzys minie. To, z czym na co dzień muszą mierzyć się służby ratunkowe oraz ludzie, możemy zobaczyć w nieco innej skali na zdjęciach satelitarnych. W "Super Expressie" przygotowaliśmy ich zestawienie specjalnie dla Was. Koniecznie zobaczcie. A jeśli możecie w jakiś sposób pomóc powodzianom, to bardzo do tego zachęcamy.

