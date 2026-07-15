Pożar w Strzelinie. Wszystko zaczęło się od śmietnika

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, tuż przed godziną 6:00 rano. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze na terenie Rynku w Strzelinie. Dramatyczne zdjęcia zamieścił serwis "Strzelin998" na Facebooku. Jak się okazało, ogień, który początkowo pojawił się w wiacie śmietnikowej, błyskawicznie zaczął obejmować elewację sąsiedniego budynku mieszkalnego. Pierwsi strażacy na miejscu zdarzenia zastali już rozwinięty pożar.

- Trwa akcja gaśnicza. O godz. 5:40 na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Strzelinie wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru wiaty śmietnikowej w Rynku w Strzelinie. Pierwsze zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej zastały na miejscu rozwinięty już pożar obejmujący również elewację budynku na wysokość 3 metra

- przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie.

Ewakuacja mieszkańców i akcja gaśnicza w Strzelinie

Skala pożaru sprawiła, że na miejsce skierowano jednostki straży pożarnej z całego powiatu. Najważniejszym zadaniem służb, oprócz walki z ogniem, było zabezpieczenie mieszkańców. Podjęto decyzję o ewakuacji lokatorów. Istniało bowiem realne zagrożenie, że płomienie przedostaną się do mieszkań, zwłaszcza na pierwszym piętrze, gdzie pod wpływem wysokiej temperatury zaczęły pękać szyby w oknach. O szczegółach akcji informuje lokalny portal Strzelin998.

- Pożar budynku w miejscowości Strzelin Rynek. Na miejsce dojeżdżają zastępy straży pożarnej dysponowane z całego powiatu. Prowadzona jest także akcja ewakuacji mieszkańców. Do zdarzenia doszło około 5:40. Pożarem objęty został magazyn na tyłach bloku mieszkalnego, a następnie pożar przeniósł się na elewację budynku. Cały czas trwa akcja gaśnicza (6:05), oraz sprawdzanie mieszkań. Prawdopodobnie pożar mógł dostać się do mieszkań na pierwszym piętrze, gdzie z powodu temperatury popękały okna.Akcja gaśnicza i sprawdzanie pomieszczeń wciąż trwają. Na ten moment nieznane są przyczyny wybuchu pożaru

- przekazał serwis "Strzelin998" na Facebooku.

KP PSP w Strzelinie informuje, że na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.