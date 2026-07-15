Wrocław pod wodą! Tramwaje stoją, ulice zamieniły się w rzeki

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-15 7:35

Środowy poranek, 15 lipca, przywitał mieszkańców Wrocławia potężną ulewą i burzą. Intensywne opady deszczu doprowadziły do zalania ulic i paraliżu komunikacyjnego. Sprawdź, gdzie występują największe utrudnienia i jak kursuje MPK.

Aktualizacja, godz. 8:47

Miasto przekazało kolejny komunikat dotyczący sytuacji pogodowej. Jak podkreślają urzędnicy, prognozy IMGW wskazują, że w ciągu dnia we Wrocławiu może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Intensywne opady nadal powodują utrudnienia w różnych częściach miasta, dlatego mieszkańcy powinni liczyć się z kolejnymi problemami w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.

- Zgodnie z prognozami IMGW dziś spadnie nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Intensywne opady deszczu powodują utrudnienia w ruchu na terenie całego miasta. Prosimy o wybieranie alternatywnych tras, zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów

- przekazało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

Wcześniej informowaliśmy:

Gwałtowna burza i intensywne opady deszczu, które nawiedziły Wrocław od wczesnych godzin porannych, zamieniły ulice w prawdziwe rzeki. Sytuacja jest bardzo trudna, a służby miejskie pracują bez przerwy. Władze miasta wydały oficjalny komunikat, w którym apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

- Intensywne opady deszczu powodują utrudnienia w ruchu na terenie całego miasta. Ul. św. Jadwigi - brak przejazdu w obu kierunkach z powodu zalanego torowiska. Ul. Pułaskiego (pod wiaduktem kolejowym) - brak przejazdu z powodu zalanego torowiska. Ul. Reymonta - brak przejazdu z powodu zalanego wiaduktu kolejowego. Prosimy o wybieranie alternatywnych tras, zachowanie ostrożności i śledzenie kolejnych komunikatów

- informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

Paraliż komunikacji miejskiej. Zmiany w kursowaniu MPK

Zalane torowiska i wiadukty spowodowały ogromne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami tras i skróconymi kursami. MPK Wrocław na bieżąco publikuje komunikaty dotyczące zmian.

Jak informuje MPK Wrocław:

  • Brak przejazdu - ul. Pułaskiego (zalany wiadukt)
  • Tramwaje linii 8, 9, 15, 18, 16, 21, 22 zostały skrócone do Dworca Głównego, następnie zawracają na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego/Małachowskiego. Tramwaje które utknęły po południowej części miasta kursują wahadłowo w relacji Tarnogaj - Park Południowy - Tarnogaj.
  • Brak przejazdu - ul. Reymonta (zalane torowisko)
  • Tramwaje linii 1, 7, 14, 15, 16 zostały skrócone do Dworca Nadodrze. Autobusy linii K zostały skierowane w obu kierunkach przez Pl. Staszica, Dworzec Nadodrze (nawrót), Pl. Staszica, ul. Pomorską, Dubois, Popowicką, Milenijną, Osobowicką. Autobusy linii 142 zostały skierowane w obu kierunkach przez Pl. Staszica, Dworzec Nadodrze, ul. Trzebnicką, Kleczkowską.
  • Brak przejazdu - ul. św. Jadwigi (zalane torowisko)
  • Tramwaje linii 3, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 23 zostały skierowane w obu kierunkach przez ul. Sienkiewicza, Most Pokoju, PL. Społeczny, Pl. Dominikański.

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IMGW ostrzega: To nie koniec ulewy we Wrocławiu!

Niestety, prognozy pogody nie są optymistyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Wrocławia ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje aż do wieczora. Możliwe są dalsze intensywne opady, a nawet grad.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad

- ostrzega IMGW. 

Ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami obowiązuje od godz. 6:00 do 18:00 w środę 15 lipca.

Wrocław pod wodą! Tramwaje stoją, ulice zamieniły się w rzeki
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