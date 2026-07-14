Popołudniowe burze, które przetoczyły się przez Dolny Śląsk, przyniosły ze sobą potężne ulewy i silny wiatr. Skutki nawałnic są odczuwalne w całym regionie, jednak najbardziej dotknięte zostały powiaty karkonoski i lwówecki. Służby pracują bez przerwy, a liczba zgłoszeń stale rośnie. W sieci pojawiają się nagrania pokazujące skalę zniszczeń, m.in. z zalanego Siedlęcina.

Setki interwencji i ogromne straty

Skala zjawiska jest ogromna. Jak informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki, strażacy odnotowali już setki zdarzeń związanych z usuwaniem skutków nawałnic. Większość z nich dotyczy połamanych drzew i lokalnych podtopień.

- W wyniku popołudniowych burz, które przeszły przez teren województwa dolnośląskiego, odnotowano łącznie 239 zgłoszeń związanych ze skutkami niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Cały czas ich przybywa. Największa liczba interwencji miała miejsce w: powiecie karkonoskim i m. Jelenia Góra – 190 zgłoszeń, powiecie lwóweckim – 40 zgłoszeń. Najczęściej zgłaszane zdarzenia dotyczyły: połamanych i powalonych drzew, lokalnych podtopień

- przekazuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Informacje te potwierdza Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu"

"Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z powiatu karkonoskiego oraz lwóweckiego. Strażacy prowadzą działania związane z usuwaniem skutków niekorzystnych warunków pogodowych oraz zabezpieczaniem miejsc, w których wystąpiły zagrożenia."

Zerwane dachy i zawalona ściana fabryki

Niestety, nie obyło się bez bardzo poważnych zniszczeń. Wiatr był tak silny, że zrywał poszycia dachowe. W miejscowości Wojanów uszkodzone zostały dwa domy. Do niezwykle groźnego zdarzenia doszło także w Jeleniej Górze.

- Odnotowano 3 przypadki zerwania bądź uszkodzenia dachów, w tym: zerwanie dachu i uszkodzenie w 2 domach w m. Wojanów (pow. karkonoski), doszło do zawalenia się ściany i uszkodzenia dachu budynku produkcyjno-magazynowego w Jeleniej Górze. Z obiektu ewakuowano 120 osób

- informuje DUW.

Na szczęście, jak informują służby, nikt nie został ranny.

Ewakuacja obozów harcerskich. Dzieci są bezpieczne

Ze względu na gwałtowną pogodę i obowiązujące alerty, prewencyjnie podjęto decyzję o ewakuacji uczestników obozów harcerskich. Działania te objęły pięć obozów na terenie kilku powiatów. Służby podkreślają, że pozostają w stałym kontakcie z organizatorami wypoczynku.

- Służby utrzymują stałą łączność z organizatorami obozów harcerskich. Prewencyjnie przeprowadzono ewakuację uczestników obozów na terenie powiatów: wałbrzyskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, karkonoskiego, oleśnickiego

- przekazują służby.

Komenda Wojewódzka PSP dodaje:

"W związku z sytuacją pogodową ewakuowano 5 obozów harcerskich. Działania odbyły się bez udziału Państwowej Straży Pożarnej. Ze wszystkimi obozami pozostajemy w stałym kontakcie"

To nie koniec! Ostrzeżenia wciąż obowiązują

Służby przypominają, że zagrożenie jeszcze nie minęło. Należy zachować szczególną ostrożność i na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe.

"Ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami nadal obowiązują i pozostaną w mocy do godzin nocnych. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, śledzenie komunikatów pogodowych oraz dbanie o własne bezpieczeństwo."

- informują służby.