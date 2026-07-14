Wrocław tonie po nawałnicy! Ogromne utrudnienia i zalane ulice

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-14 16:31

Prawdziwy armagedon we Wrocławiu! Nagła i gwałtowna ulewa, która przeszła nad miastem, w kilka chwil doprowadziła do zalania ulic i paraliżu komunikacyjnego. Wiele linii tramwajowych zmieniło trasy, a służby apelują o ostrożność.

Wiele ulic we Wrocławiu znalazło się pod wodą po gwałtownej nawałnicy, która przeszła nad miastem po godzinie 15:00. Intensywnym opadom deszczu towarzyszył grad, co w krótkim czasie doprowadziło do paraliżu w wielu częściach stolicy Dolnego Śląska.

Paraliż komunikacyjny we Wrocławiu

Chwila intensywnych opadów wystarczyła, by kluczowe arterie miasta zamieniły się w rwące potoki. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej utknęli w gigantycznych korkach. Jak informują świadkowie, całkowicie nieprzejezdne stały się między innymi ulice Słowiańska, Trzebnicka, Reymonta oraz Świętej Jadwigi.

MPK Wrocław informuje o zmianach. Utrudnienia w ruchu tramwajowym

Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia wydało komunikat, w którym szczegółowo opisuje problemy i wprowadzone zmiany w kursowaniu tramwajów.

- Gwałtowne, punktowe opady deszczu na północy Wrocławia i w Śródmieściu spowodowały lokalne utrudnienia w ruchu tramwajowym. Najważniejsze zmiany: Reymonta – woda pod wiaduktem. Tramwaje linii 1, 7, 14, 15, 16 i 24 skierowano na trasy zastępcze. Uruchomiono autobusy „za tramwaj”. Słowiańska – ulica zalana wodą. Tramwaje linii 1, 8, 16, 18 i 24 skierowano na trasy zastępcze. Szewska/Ossolineum - drzewo na sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 6 i 7 skierowano na trasy zastępcze. To typowa sytuacja przy letnich, gwałtownych opadach: deszcz spada bardzo intensywnie, ale punktowo. Dlatego lokalnie mogą pojawić się zalania i utrudnienia, mimo że prognozy wskazywały słabsze opady

- przekazano w komunikacie. 

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"Nie da się przejść"

Skalę problemu najlepiej oddają relacje samych mieszkańców. Jeden z nich opisuje sytuację na ulicy Trzebnickiej, gdzie pod wiaduktem zebrała się ogromna ilość wody. Sytuację pogorszył unieruchomiony pojazd.

- Nie da się przejść pod wiaduktem na ul. Trzebnickiej, jest pełno wody, do tego autobus tam utknął

- relacjonuje świadek zdarzenia.

Służby apelują o ostrożność. To nie koniec burz

Niestety, to może nie być koniec problemów pogodowych. Służby wojewody dolnośląskiego przypominają, że alerty pogodowe wciąż obowiązują i apelują o rozwagę.

- Ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami nadal obowiązują i pozostaną w mocy do godzin nocnych. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, śledzenie komunikatów pogodowych oraz dbanie o własne bezpieczeństwo

- apeluje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Wrocław tonie po nawałnicy! Ogromne utrudnienia i zalane ulice
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