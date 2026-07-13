Śmiertelny wypadek na parkingu przed szpitalem. Nie żyje 58-letni mężczyzna

Śmiertelny wypadek pod szpitalem

Poranek w Ząbkowicach Śląskich zamienił się w koszmar. Tuż po godzinie 8 rano na parkingu przy szpitalu doszło do zdarzenia, które zakończyło się tragedią. Jak wynika z pierwszych ustaleń policji, 21-letni kierujący Fordem Fiestą potrącił 58-letniego pieszego. Mimo że pomoc została udzielona niemal natychmiast, życia mężczyzny nie udało się uratować. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

- Ząbkowiccy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego potrącenia pieszego. Dziś po godzinie 8.00 na parkingu przy szpitalu w Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego w skutkach potrącenia pieszego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 21-letni kierujący samochodem marki Ford Fiesta potrącił 58-letniego mężczyznę. Pomimo natychmiastowo podjętej akcji ratunkowej życia pieszego nie udało się uratować

- przekazała ząbkowicka policja.

Młody kierowca był trzeźwy. Co wiadomo?

Jak informują funkcjonariusze, 21-latek siedzący za kierownicą Forda Fiesty był trzeźwy. Posiadał również wszystkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Służby prowadzą intensywne czynności, które mają na celu dokładne zrekonstruowanie przebiegu wypadku i wyjaśnienie wszystkich jego okoliczności.

Policja apeluje o ostrożność. "Jedna chwila uwagi może uratować życie"

Funkcjonariusze, wstrząśnięci tą tragedią, postanowili wystosować ważny apel do wszystkich uczestników ruchu - zarówno kierowców, jak i pieszych. Podkreślają, że miejsca takie jak parkingi, okolice sklepów czy szpitale wymagają od nas wszystkich wzmożonej czujności.

- To bolesne przypomnienie, że szczególną ostrożność musimy zachować nie tylko na drogach. Parkingi, okolice sklepów, szpitali czy miejsc wypoczynku to przestrzenie, gdzie piesi i pojazdy spotykają się każdego dnia

- przekazano w komunikacie policji w Ząbkowicach Śląskich.

Policja przypomina, że bezpieczeństwo jest wspólną odpowiedzialnością. Chwila nieuwagi czy pośpiech mogą mieć nieodwracalne skutki.

- Zwolnijmy, obserwujmy otoczenie i patrzmy na siebie nawzajem. Jedna chwila uwagi może uratować czyjeś życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji każdego z nas

- apelują policjanci.