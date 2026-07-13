Najbliższe dwie noce mogą być bardzo problematyczne dla kierowców przemieszczających się drogą ekspresową S3 przez Dolny Śląsk. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała informację, że odcinek obejmujący tunele między Bolkowem a Kamienną Górą będzie czasowo wyłączony z ruchu. Te nocne niedogodności wynikają z konieczności wykonania obowiązkowego, corocznego sprawdzenia działania wszystkich systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Harmonogram wyłączenia z ruchu tuneli na drodze S3

Tymczasowe zablokowanie drogi jest podyktowane wymogami technicznymi i corocznymi kontrolami infrastruktury. Z informacji przekazanych przez przedstawicieli GDDKiA wynika, że kompleksowe prace serwisowe skupią się na zaawansowanych instalacjach poprawiających bezpieczeństwo w obrębie tuneli.

- W nocy z 13 na 14 lipca (z poniedziałku na wtorek) oraz z 14 na 15 lipca (z wtorku na środę), w godzinach pomiędzy 20 a 6, zaplanowany został coroczny przegląd systemów bezpieczeństwa w tunelach drogowych

- podano w oficjalnym oświadczeniu.

Prace serwisowe podzielono na dwa nocne etapy.

Noc z 13 na 14 lipca (poniedziałek/wtorek)

Podczas pierwszego etapu robót ekipy techniczne zajmą obie jezdnie. Taka organizacja prac wymusi całkowite zatrzymanie ruchu na tej trasie w obydwu kierunkach jazdy.

- Pierwszej nocy, z poniedziałku na wtorek, droga ekspresowa S3 zostanie zamknięta w obu kierunkach na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ

- tłumaczy zarządca dróg.

Noc z 14 na 15 lipca (wtorek/środa)

Podczas drugiego etapu utrudnienia powinny być mniej odczuwalne dla podróżnych. Tym razem z ruchu wyłączona zostanie wyłącznie jedna nitka drogi.

- Drugiej nocy, z wtorku na środę, zamknięty zostanie odcinek S3 w kierunku Legnicy. Przejazd tunelami w kierunku granicy z Czechami będzie otwarty

- dodano w komunikacie.

Jak ominąć zamknięty odcinek na S3? Przygotowano objazdy

Dla osób podróżujących podczas nocnych prac serwisowych przygotowano alternatywną trasę przejazdu. Ruch z ekspresówki został skierowany na pobliskie drogi o znaczeniu lokalnym, aby zachować płynność przejazdu.

- Objazd zostanie poprowadzony od węzła Bolków poprzez drogę krajową nr 5 do węzła Kamienna Góra Północ

- donosi GDDKiA.

Służby drogowe przypominają o konieczności zachowania rozwagi i bezwzględnym przestrzeganiu znaków wskazujących nową, tymczasową organizację przejazdu.

- Informacje będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Apelujemy do kierowców o ostrożność i prosimy o zwracanie uwagi na obowiązującą organizację ruchu

- zaznaczono w informacji prasowej.

Najważniejsze komunikaty o modyfikacjach w przebiegu ruchu będą również na bieżąco prezentowane na specjalnych świetlnych tablicach zamontowanych nad jezdniami. Obserwowanie tych znaków ułatwi kierowcom bezpieczne pokonanie odcinka i bezproblemowe dojechanie do celu.