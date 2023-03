Patryk Vega kręci nowy film we Wrocławiu. Tych miejsc lepiej unikajcie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 14 marca, po godzinie 5 rano w Piławie Górnej. To droga wojewódzka między Dzierżoniowem i Ząbkowicami Śląskimi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że od ciężarówki przewożącej drewno odpięła się naczepa wypełniona tym surowcem. Niestety, potężna naczepa uderzyła w jadącą ciężarówkę.

W zmiażdżonej kabinie został uwięziony kierowca, którego musieli ze śmiertelnej pułapki wyciągać strażacy przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR, który zabrał poszkodowanego do szpitala.

Na tym jednak nie koniec nieszczęść. - Podczas akcji ratunkowej został ranny także strażak PSP Dzierżoniów, który został przewieziony przez pogotowie ratunkowe do szpitala w Świdnicy – poinformował lokalny portal doba.pl.

Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działania prowadzą policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Przed puszczeniem ruchu w tym miejscu konieczne będzie również uprzątnięcie drewna, które wysypało się w przewróconej naczepy.

Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu zabkowice.express-miejski.pl