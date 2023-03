36-latka i jej roczny synek nie żyją. Wstrząsające okoliczności tragedii

To było jak egzekucja. Myśliwy bez skrupułów zastrzelił psa

Służby zostały zaalarmowane w niedzielę, 12 marca, przed godz. 9. Zgłoszenie było dramatyczne – życie 36-letniej kobiety i jej rocznego synka, którzy mieli przebywać w okolicach zbiornika Kamionka w Raciborowicach Dolnych pod Bolesławcem – mogło być zagrożone. Niestety, po przyjeździe na miejsce strażacy odkryli wstrząsający widok. Kilka metrów od brzegu, w wodzie znajdowało się ciało maluszka, a jeszcze dalej – ciało kobiety.

Po wyciągnięciu matki z synkiem na brzeg ratownicy próbowali jeszcze prowadzić reanimację, ale na ratunek było już za późno. Lekarz stwierdził zgon 36-latki i jej rocznego synka.

Prokuratura nie wypowiada się na temat szczegółów zdarzenia. - Na razie mogę zdradzić tylko tyle, że według wstępnych ustaleń do zdarzenia doszło bez udziału osób trzecich. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z samobójstwem rozszerzonym. Na tym etapie jednak nie wykluczamy innych przyczyn zdarzenia - powiedział nam prokurator Tomasz Czułowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Więcej będzie wiadomo po sekcjach zwłok, na które skierowano oba ciała. Mają one odbyć się w środę, 15 marca.

Tymczasem w sieci pojawiły się informację, że w sobotę w nocy mąż kobiety miał dostać SMS-a od żony, w którym napisała, że „idzie popływać”. Alarm wszczęto jednak dopiero w niedzielę rano. - Trwa postępowanie, dlatego nie możemy informować o żadnych jego szczegółach – kwituje krótko rzecznik prokuratury pytania o te doniesienia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.