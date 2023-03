Ciała matki i rocznego dziecka wyłowione z wody! "Pisała, że idzie popływać"

Ruszył nabór wniosków o dotacje do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Zmiana czasu na letni 2023. Kiedy jest zmiana czasu na letni? Czy to już dziś? [WIOSENNA ZMIANA CZASU 2023]

Ciała matki i rocznego dziecka wyłowione z wyrobiska po dawnym kamieniołomie. Zagadkowa tragedia w Raciborowicach Dolnych

Matka i jej roczne dziecko nie żyją, ich ciała zostały wyłowione z wody! Do tej tragedii doszło w niedzielę, 12 marca rano we wsi Raciborowice Dolne (woj. dolnośląskie). "Dzisiaj o godz. 8:55 przyjęliśmy zgłoszenia od CPR o osobach poszkodowanych w Raciborowicach Dolnych w zbiorniku Kamionka.⚓️🚑 Podczas dojazdu na miejsce, po kontakcie z Stanowiskiem Kierowania PSP Bolesławiec, odwołano nasz zespół ratowników, gdyż dwa ciała dziecka i kobiety zostały wyciągnięte przez inne służby na brzeg" - czytamy na Facebookowej stronie Dolnośląskie WOPR. Według doniesień istotne.pl kobieta w nocy wysłała SMS-a do męża, w którym pisała, że "idzie popływać".

Kobieta i roczne dziecko wyłowieni martwi z akwenu. Zawiadomienie dopiero rano?

Jak przekazał rzecznik jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, sprawę śmierci kobiety i jej rocznego dziecka bada prokuratura. Dlaczego kobieta zdecydowała się popływać w zimną noc, w dodatku w towarzystwie małego dziecka? Jak podaje bolesławiecka straż, co cytuje istotne.pl, zgłoszenie do straży pożarnej od męża kobiety napłynęło dopiero rano, a nie bezpośrednio po otrzymaniu SMS-a. Śledztwo trwa.

Sonda Czy czujesz się w Polsce bezpiecznie? Tak Nie Trudno powiedzieć

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Możesz być z siebie dumny od 9/15 Pytanie 1 z 15 Jak miał na imię pisarz Piasecki, piszący o rzeczywistości życia na pograniczu polsko-radzieckim oraz satyry o "demokracji ludowej"? Bolesław Włodzimierz Sergiusz Dalej