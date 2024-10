i Autor: pixabay.com

Wynik 12/15 osiągną nieliczni

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa-miasta tylko dla mistrzów

Oto nasz najnowszy quiz z geografii. Dziś mamy dla Was test z wiedzy dotyczącej państw oraz miast. Szczególnie dedykujemy go miłośnikom popularnej gry państwa-miasta. Prosto, łatwo i przyjemne jednak nie będzie. Dobry wynik osiągną tylko prawdziwi mistrzowie. Dacie radę? Do dzieła!