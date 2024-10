Ale słodziaki!

Sensacyjna na skalę światową! We wrocławskim zoo urodziły się cztery tygrysy sumatrzańskie

W zoo we Wrocławiu urodziły się cztery tygrysy w sumatrzańskie. To sensacja na skalę światową, zwłaszcza że to jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt na świecie.