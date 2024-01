Quizy z geografii czasem dotyczą wiedzy ogólnej, a czasem jednej, wybranej kategorii. Tak będzie tym razem. Dziś popularna tematyka - flagi państwowe. Łatwo jednak nie będzie, a zdobycie kompletu 15 punktów uda się tylko nielicznym. Reszta będzie musiała zadowolić się nieco niższym wynikiem. Do której grupy traficie? Najwyższa pora podjąć wyzwanie i rozwiązać quiz z geografii.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Znasz flagi na wylot? Zobacz, jak bardzo się mylisz Pytanie 1 z 15 Kolory biały i czerwony (w różnych konfiguracjach) występują na wielu flagach państwowych. Wśród nich nie ma flagi... Monako Indonezji Wietnamu Szwajcarii Dalej

