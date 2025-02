Z Sobótki do Barcelony. Stanął pod stadionem dla małego Frania

Widziałeś go?

Quiz o polskiej literaturze. Wskaż bohatera książek

Sprawdźcie się w naszym najnowszym quizie dotyczącym polskiej literatury, a konkretnie bohaterów kultowych książek. Ilu z nich poprawnie dopasujecie? Do dzieła!

QUIZ. Dopasuj bohatera do książki. Można zrobić maksymalnie dwa błędy! Pytanie 1 z 15 Kirkor i Alina to bohaterowie dramatu… Dziady Balladyna Nie-Boska komedia Kordian Następne pytanie

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.