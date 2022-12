i Autor: Shutterstock

Super test językowy!

QUIZ. Fleksja to nad słowami refleksja. Czy potrafisz dobrać poprawną formę wyrazu? Komplet punktów dla mistrzów!

Wiemy, że lubicie quizy językowe, dlatego w se.pl przygotowaliśmy dla Was kolejny! Oto nie lada wyzwanie, bowiem chodzi o... fleksję! Właśnie się zmartwiliście? Spokojnie, jak zawsze jest to quiz, a więc zabawa, a nie sprawdzian z języka polskiego. A może odpowiednia forma wyrazu nie sprawia Wam kłopotu? Miejcie się jednak na baczności, bo pułapki to nasza specjalność!