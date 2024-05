QUIZ. "Harry Potter" czy "Władca Pierścieni"? Z którego świata pochodzi ta postać? Szóste pytanie zwala z nóg

Otoczyli skatowanego Piotrusia z Przemkowa troską i miłością. Nie będą mogli go pochować

QUIZ. "Harry Potter" czy "Władca Pierścieni"? Z którego świata pochodzi ta postać?

Quiz to rodzaj zabawy, ale również okazja do sprawdzenia swojej wiedzy. Tym razem mamy coś dla fanów słynnych serii o "Harrym Potterze" i "Władcy Pierścieni". Miliony na całym świecie pokochały te uniwersa. Czy kojarzycie postacie, które niekoniecznie odgrywały najważniejsze role? Za wynik 8/10 przyznamy najwyższe możliwe oceny. Uważajcie na podchwytliwe pytania, przygotowane przez naszego dziennikarza i jednocześnie fana obu serii książkowych i filmowych. Za każdego z naszych czytelników trzymamy mocno kciuki. Do dzieła!