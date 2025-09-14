Donald Tusk, Karol Nawrocki, Donald Trump - o nich pytamy na początku quizu pt. "Zrobili kariery na najwyższych szczeblach. Tusk, Nawrocki, Trump". W kolejnych pytaniach nie będzie już tak łatwo!

W najnowszym quizie "Super Expressu" pytań jest 15 i w każdym tylko jedna z odpowiedzi jest poprawna. Przyda się wiedza z historii i polityki czasów najnowszych.

Pytamy o polityków z Polski, ale również Europy i innych kontynentów. Życzymy dobrej zabawy z portalem se.pl i kompletu punktów.

QUIZ. Zrobili kariery na najwyższych szczeblach. Tusk, Nawrocki, Trump Pytanie 1 z 15 Donald Tusk jest absolwentem: Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytetu Gdańskiego Następne pytanie

Polityka na najwyższym szczeblu - oni podejmowali kluczowe decyzje dla swoich państw i nie tylko. W naszym "QUIZ. Zrobili kariery na najwyższych szczeblach. Tusk, Nawrocki, Trump" pytamy o prezydentów, premierów i dyktatorów. Potrzebna będzie wiedza o postaciach z Polski, Europy, USA, Ameryki Południowej, Afryki i Azji. Pytań jest 15, a już 13 poprawnych odpowiedzi będzie powodem do dumy.

Nasz quiz znajdziecie powyżej. Życzymy dobrej zabawy i znakomitych wyników.

