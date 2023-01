Spokojnych świąt spędzonych w rodzinnym grobie - dostaliście kiedyś takiego SMS-a, lub co gorsza: sami takiego wysłaliście do znajomych lub przyjaciół z okazji świąt? Jeśli tak, to mamy nadzieję, że zdrowo się uśmialiście, domyślając się to słownik spłatał figla. Autokorekta w smartfonach jest pomocna, ale bywa też zgubna. Słownik czasem wie lepiej od piszącego SMS-a lub wiadomość na komunikatorze, ale czasem i człowiek popełnia zabawne przejęzyczenia, mówiąc lub pisząc np. oficjalne mejle. A bywa i tak, że o przejęzyczeniu znanej osobistości piszą i mówią media. I wtedy bywa i strasznie, i śmiesznie, mniej zabawnie, a bardziej kompromitująco. Lapsusy językowe wynikają czasem po prostu ze zmęczenia. My wybraliśmy dwanaście przejęzyczeń z życia wziętych. Pamiętajcie, że nasz quiz to zabawa i zawsze tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Lapsusy językowe gorsze niż gafy towarzyskie! 8/12 to absolutne minimum Pytanie 1 z 12 Na początek powitanie w mejlu: Dzień dobry, panie Leszczu! Że jak?! oczywiście miało być: Dzień dobry, panie Leszku prawidłowo, to mejl do leszcza! powinno być: Dzień dobry, pani Leszcz Dalej