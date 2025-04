Burze i ulewne deszcze do 50 mm. Wiemy, kiedy skończy się pogodowe szaleństwo. Eksperci widzą kolejny problem

Tym razem przygotowaliśmy dla Was quiz o mniej znanych zawodach, głównie rzemieślniczych. Zapytamy o profesje, a Waszym zadaniem będzie wskazać, czym zajmuje lub zajmował się dany fachowiec lub dla kogo przeznaczone są jego usługi. Gwarantujemy, że quiz nie będzie tak prosty jak mogło się wydawać. Jeśli doskonale rozróżniacie rzemieślników, a słownik języka polskiego znacie niemal na pamięć, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom, uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Nietypowe zawody i ich nazwy. 10/10 zdobędziesz tylko ze słownikiem w rękach! Pytanie 1 z 10 Czym zajmuje się szkutnik? buduje lub naprawia statki wytwarza zbroje produkuje broń Następne pytanie

