Sprawa śmierci Magdaleny Żuk. Śledztwo zawieszone. Szokujący powód

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze poinformowała o zawieszeniu śledztwa dotyczącego śmierci Magdaleny Żuk. Śledczy powołali się na trudności w dostępie do istotnych materiałów dowodowych, które powinny zostać przekazane przez stronę egipską. Jak podaje „Uwaga!” TVN, zamiast oczekiwanych dokumentów, otrzymywali materiały nieprzydatne dla sprawy. Mimo to, prokuratura zapewnia, że władze Egiptu będą nadal ponaglane do spełnienia żądań polskich śledczych, a w planach jest również złożenie kolejnych wniosków o pomoc prawną.

Rodzina Magdaleny Żuk: „To jakaś kpina!”

Decyzja o zawieszeniu śledztwa wywołała ogromne rozczarowanie i złość wśród bliskich Magdaleny Żuk. Siostra zmarłej w rozmowie z „Uwagą!” TVN nie kryła swojego oburzenia: „To jakaś kpina. Skoro nie robią nic w sprawie nacisków na stronę egipską, to jak chcą od nich cokolwiek uzyskać? Nam się to w głowie nie mieści, że tyle lat czekamy aż prokuratura ustali w końcu, co tam się wydarzyło”. Rodzina od lat zabiega o wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci Magdaleny, a zawieszenie śledztwa oddala ich od poznania prawdy.

Sprawa śmierci Magdaleny Żuk. Czy kiedyś poznamy prawdę?

Tajemnicza śmierć Magdaleny Żuk w Egipcie

Magdalena Żuk zmarła w kwietniu 2017 roku podczas pobytu w Egipcie. Jak podaje portal se.pl, kobieta miała lecieć na wakacje ze swoim chłopakiem, Markusem, jednak ostatecznie poleciała sama z powodu braku ważnego paszportu u partnera. Niedługo po przyjeździe do hotelu, Magdalena zaczęła się dziwnie zachowywać. Manager hotelu relacjonował, że kobieta chciała skakać z rampy i biegała po lobby w samej bieliźnie. Następnie trafiła do szpitala, gdzie zmarła w wyniku obrażeń odniesionych po upadku z pierwszego lub drugiego piętra. Prokuratura Krajowa informowała, że nie znaleziono śladów, które wskazywałyby na to, że Magdalena Żuk padła wcześniej ofiarą przemocy.

Co dalej ze śledztwem w sprawie śmierci Magdaleny Żuk?

Zawieszenie śledztwa w sprawie śmierci Magdaleny Żuk stawia pod znakiem zapytania możliwość wyjaśnienia wszystkich okoliczności jej tragicznej śmierci. Brak współpracy ze strony egipskiej utrudnia zebranie kluczowych dowodów, a rodzina zmarłej traci nadzieję na poznanie prawdy. Mimo zawieszenia śledztwa, prokuratura zapewnia, że nie rezygnuje z dążenia do wyjaśnienia sprawy i będzie kontynuować starania o uzyskanie pomocy prawnej od władz Egiptu. Czy uda się przełamać impas i rzucić nowe światło na tajemniczą śmierć Magdaleny Żuk? Czas pokaże.