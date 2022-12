Śmierć Magdaleny Żuk. Nowe okoliczności śledztwa

Mimo że do tragedii doszło ponad 5,5 roku temu, wciąż w sprawie śmierci Magdaleny Żuk jest wiele niejasności. Przypomnijmy, że pochodząca ze Zgorzelca 27-latka 25 kwietnia 2017 r. poleciała na wycieczkę do kurortu Marsa-Alam w Egipcie. Po dwóch dniach partner kobiety - który kontaktował się z nią telefonicznie - poważnie zaniepokoił się jej stanem zdrowia i zaplanował jej wcześniejszy powrót do Polski. Zanim jednak dotarł do Egiptu, stan zdrowia kobiety się pogorszył i 27-latka trafiła do szpitala. Tam też wkrótce zmarła w wyniku obrażeń odniesionych wskutek upadku z drugiego piętra szpitala.

Sprawa od początku budziła wiele kontrowersji, wokół niej narosło wiele domysłów na temat okoliczności tragedii. Nie znalazły one jednak potwierdzenia w obszernych materiałach ze śledztwa. Prokuratura uznała, że nie ma dowodów na to, by Magdalena Żuk była ofiarą przemocy, w tym o charakterze seksualnym, albo była ofiarą procederu handlu ludźmi.

Bezpośrednią przyczyną zgonu kobiety były obrażenia odniesione w skutek upadku z dużej wysokości. Co jednak doprowadziło 27-latkę do takiego stanu? Czy ktoś miał w tym swój udział?

Na te pytania nie ma pewnej odpowiedzi, dlatego śledztwo nie jest zakończone. W ostatnim czasie polscy śledczy zwrócili się do egipskich kolegów o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej m.in. środków, które znajdowały się w organizmie kobiety. Wcześniej bowiem strona egipska dostarczyła jedynie opisy tych badań.

Co jest w dokumentach z Egiptu?

- Obecnie materiały, o które wnioskowaliśmy do Arabskiej Republiki Egiptu, są w tłumaczeniu - powiedział nam prok. Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Czy materiały te okażą się przełomem w sprawie śmierci Magdaleny Żuk i przybliżą śledczych do prawdy o okolicznościach tragedii? Prok. Tomasz Czułowski nie chce spekulować. - Najpierw musimy się dowiedzieć, czy są to wszystkie dokumenty, o które wnioskowaliśmy. Później trafia one do analizy biegłych. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć coś więcej na ten temat – wyjaśnia.

Termin ukończenia śledztwa w tej sprawie mija z końcem 2022 roku. - Złożyliśmy wniosek o jego przedłużenie o kolejne pół roku, do końca czerwca 2023 roku – kończy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.