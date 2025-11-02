W plebiscycie World Culinary Awards 2025 pięć polskich restauracji walczyło o miano najlepszej.

Tytuł najlepszej polskiej restauracji zdobyła wrocławska Martim, specjalizująca się w kuchni portugalskiej z międzynarodowymi inspiracjami.

Poznaj, jakie dania z owoców morza zachwyciły ludzi i co jeszcze wyróżnia nagrodzony lokal.

Wrocław. Restauracja Martim uznana najlepszą w Polsce przez World Culinary Awards 2025

Pięć polskich lokali gastronomicznych zostało nominowanych do tytułu najlepszej polskiej restauracji przez World Culinary Awards 2025, ale najlepszą okazała się ta z Wrocławia. Przyznawana po raz szósty nagroda ma formę plebiscytu, w którym mogą głosować eksperci kulinarni i sami klienci.

- World Culinary Awards ma za zadanie wyróżniać i nagradzać doskonałość w świecie kulinarnym poprzez doroczny program nagród - czytamy na stronie internetowej plebiscytu.

W tym roku tytuł najlepszej polskiej restauracji trafił do lokalu Martim we Wrocławiu, która serwuje dania kuchni portugalskiej, czerpiąc również inspiracje z kuchni indyjskiej, brazylijskiej i japońskiej.

- Jesteśmy jedną z kilku restauracji we Wrocławiu specjalizujących się w owocach morza i rybach, której menu zmienia się wielokrotnie w ciągu roku, więc można tu znaleźć sezonowe produkty najwyższej jakości - informuje strona internetowa nagrodzonego lokalu.

W jego menu znajdziemy m.in. ślimaki morskie, ostrygi czy przegrzebki, a wśród głównych dań ośmiornicę lub moquecę z rekina.

Oprócz lokalu z Wrocławia w plebiscycie na najlepszą polską restaurację 2025 zostały nominowane:

Bottiglieria 1881;

Fiorentina (obie Kraków);

Butchery&Wine Warszawa;

Europejski Grill/Raffles Europejski Warsaw (Warszawa).

Jak informuje Wroclaw.pl, restauracja Martim otrzymała w tym roku również tytuł Restauracji Roku w kategorii owoce morza w Polsce i rekomendację Michelin.