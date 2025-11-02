To najlepsza restauracja w Polsce? Zdystansowała lokale z Warszawy i Krakowa. Są wyniki prestiżowego plebiscyty

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-02 10:10

World Culinary Awards 2025 przyznał lokalowi Martim we Wrocławiu tytuł najlepszej restauracji w Polsce. Tak zdecydowali zarówno eksperci kulinarni, jak i konsumenci, którzy mogli wybierać swoje ulubione miejsce, głosując on line. Wśród nominowanych do tytułu restauracji w Polsce znalazły się również lokale gastronomiczne z Warszawy i Krakowa.

Restauracja z Wrocławia wybrana najlepszą w Polsce

i

Autor: JoelFazhari/ Pixabay.com World Culinary Awards 2025 przyznał lokalowi Martim we Wrocławiu tytuł najlepszej restauracji w Polsce, zdj. ilustracyjne
  • W plebiscycie World Culinary Awards 2025 pięć polskich restauracji walczyło o miano najlepszej.
  • Tytuł najlepszej polskiej restauracji zdobyła wrocławska Martim, specjalizująca się w kuchni portugalskiej z międzynarodowymi inspiracjami.
  • Poznaj, jakie dania z owoców morza zachwyciły ludzi i co jeszcze wyróżnia nagrodzony lokal.

Wrocław. Restauracja Martim uznana najlepszą w Polsce przez World Culinary Awards 2025

Pięć polskich lokali gastronomicznych zostało nominowanych do tytułu najlepszej polskiej restauracji przez World Culinary Awards 2025, ale najlepszą okazała się ta z Wrocławia. Przyznawana po raz szósty nagroda ma formę plebiscytu, w którym mogą głosować eksperci kulinarni i sami klienci.

- World Culinary Awards ma za zadanie wyróżniać i nagradzać doskonałość w świecie kulinarnym poprzez doroczny program nagród - czytamy na stronie internetowej plebiscytu.

W tym roku tytuł najlepszej polskiej restauracji trafił do lokalu Martim we Wrocławiu, która serwuje dania kuchni portugalskiej, czerpiąc również inspiracje z kuchni indyjskiej, brazylijskiej i japońskiej.

- Jesteśmy jedną z kilku restauracji we Wrocławiu specjalizujących się w owocach morza i rybach, której menu zmienia się wielokrotnie w ciągu roku, więc można tu znaleźć sezonowe produkty najwyższej jakości - informuje strona internetowa nagrodzonego lokalu.

W jego menu znajdziemy m.in. ślimaki morskie, ostrygi czy przegrzebki, a wśród głównych dań ośmiornicę lub moquecę z rekina.

Oprócz lokalu z Wrocławia w plebiscycie na najlepszą polską restaurację 2025 zostały nominowane:

  • Bottiglieria 1881;
  • Fiorentina (obie Kraków);
  • Butchery&Wine Warszawa;
  • Europejski Grill/Raffles Europejski Warsaw (Warszawa).

Jak informuje Wroclaw.pl, restauracja Martim otrzymała w tym roku również tytuł Restauracji Roku w kategorii owoce morza w Polsce i rekomendację Michelin.

Pierwsza restauracja Popeyes w Krakowie. Kucharz zdradził nam tajniki przygotowania legendarnej kanapki z kurczaka w stylu luizjańskim

Polecany artykuł:

Polski browar kończy działalność po 700 latach! Ludzie nie mogą uwierzyć. "To c…
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WROCŁAW
NAGRODA
RESTAURACJA