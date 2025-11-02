- W plebiscycie World Culinary Awards 2025 pięć polskich restauracji walczyło o miano najlepszej.
- Tytuł najlepszej polskiej restauracji zdobyła wrocławska Martim, specjalizująca się w kuchni portugalskiej z międzynarodowymi inspiracjami.
- Poznaj, jakie dania z owoców morza zachwyciły ludzi i co jeszcze wyróżnia nagrodzony lokal.
Wrocław. Restauracja Martim uznana najlepszą w Polsce przez World Culinary Awards 2025
Pięć polskich lokali gastronomicznych zostało nominowanych do tytułu najlepszej polskiej restauracji przez World Culinary Awards 2025, ale najlepszą okazała się ta z Wrocławia. Przyznawana po raz szósty nagroda ma formę plebiscytu, w którym mogą głosować eksperci kulinarni i sami klienci.
- World Culinary Awards ma za zadanie wyróżniać i nagradzać doskonałość w świecie kulinarnym poprzez doroczny program nagród - czytamy na stronie internetowej plebiscytu.
W tym roku tytuł najlepszej polskiej restauracji trafił do lokalu Martim we Wrocławiu, która serwuje dania kuchni portugalskiej, czerpiąc również inspiracje z kuchni indyjskiej, brazylijskiej i japońskiej.
- Jesteśmy jedną z kilku restauracji we Wrocławiu specjalizujących się w owocach morza i rybach, której menu zmienia się wielokrotnie w ciągu roku, więc można tu znaleźć sezonowe produkty najwyższej jakości - informuje strona internetowa nagrodzonego lokalu.
W jego menu znajdziemy m.in. ślimaki morskie, ostrygi czy przegrzebki, a wśród głównych dań ośmiornicę lub moquecę z rekina.
Oprócz lokalu z Wrocławia w plebiscycie na najlepszą polską restaurację 2025 zostały nominowane:
- Bottiglieria 1881;
- Fiorentina (obie Kraków);
- Butchery&Wine Warszawa;
- Europejski Grill/Raffles Europejski Warsaw (Warszawa).
Jak informuje Wroclaw.pl, restauracja Martim otrzymała w tym roku również tytuł Restauracji Roku w kategorii owoce morza w Polsce i rekomendację Michelin.