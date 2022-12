Kolęda 2022/23

Ile dać księdzu do koperty na kolędzie? „Sąsiadka wkłada 14. emeryturę!”. Czy to nie za dużo?

tas 14:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kolęda 2022/2023 za pasem. Tradycyjnie po Bożym Narodzeniu rozpoczną się wizyty duszpasterskie w domach. Do kolędy trzeba się przygotować, a wielu z nas zada sobie pytanie – ile włożyć księdzu do koperty? Kwoty są bardzo różne - zobaczcie ile należy dać podczas kolędy. Niektórzy dają bardzo skromne datki, inni nawet całą emeryturę. Sprawdź w galerii, ile dać księdzu do koperty.