2025-11-04 9:33

Do komisariatu policji na dworcu PKP we Wrocławiu zgłosił się mężczyzna, któremu pękła nagle żyła udowa - poinformowali mundurowi we wtorek, 4 listopada. Poszkodowany zaczął szybko tracić krew, więc potrzebna była natychmiastowa pomoc. Tej udzielił mu pełniący dyżur policjant, który tamował krwawienie do czasu przyjazdu karetki pogotowia, by poszkodowany nie stracił przytomności.

Wrocław. Akcja ratunkowa na dworcu PKP. Mężczyźnie pękła żyła udowa

Autor: KWP we Wrocławiu/ Materiały prasowe
  • Na dworcu PKP we Wrocławiu doszło do dramatycznej sytuacji, gdzie pęknięta żyła udowa zagroziła życiu mężczyzny.
  • Policjant pełniący dyżur w komisariacie natychmiast podjął akcję ratunkową, tamując obfity krwotok.
  • Funkcjonariusz towarzyszył poszkodowanemu do szpitala, zapewniając stały ucisk rany.
  • Jakie okoliczności doprowadziły do pęknięcia żyły i jak zakończyła się ta historia?

Wrocław. Pęknięcie żyły udowej na dworcu PKP. Ruszyła akcja ratunkowa

Działania policjanta i załogi karetki pogotowia uratowały życie mężczyźnie na dworcu PKP we Wrocławiu, któremu pękła żyła udowa. Do zdarzenia doszło pod koniec października, ale mundurowi poinformowali o wszystkim kilka dni później. W wyniku zdarzenia u poszkodowanego doszło do obfitego krwotoku, który należało niezwłocznie zatamować z uwagi na poważne zagrożenie. Zrobił to pełniący dyżur w Komisariacie Kolejowym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu funkcjonariusz.

Niezwłocznie podjął działania ratownicze – chwycił dostępną apteczkę, wyjął dużą ilość gazy i rozpoczął uciskanie rany. Po chwili krwawienie ustało, jednak wiadomo było, że gdy tylko ucisk policjanta osłabnie, wówczas krew nadal będzie się sączyć, a jej dalsza utrata, była poważnym zagrożeniem dla życia mężczyzny. Policjant do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego monitorował stan mężczyzny, utrzymując z nim kontakt werbalny, by nie stracił przytomności - przekazała KWP we Wrocławiu.

Funkcjonariusz pomógł następnie w transporcie poszkodowanego do karetki i nadal uciskał ranę - niezbędne okazało się, by mundurowy pojechał do szpitala razem z ratownikami medycznymi i poszkodowanym. Dopiero gdy mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy, wyszło na jaw, że przeszedł niedawno operację, wskutek której mogło dojść do pęknięcia żyły udowej.

Wideo z akcji ratunkowej na dworcu PKP we Wrocławiu jest dostępne TUTAJ.

