Józef Piłsudski, Jan Matejko, Maria Skłodowska-Curie czy Henryk Sienkiewicz. Kto z nas nie uczył się o nich w szkole na lekcjach historii lub nie czytał ich dzieł przy okazji lekcji języka polskiego. Kojarzą nam się z odkryciami, utworami i historycznymi wydarzeniami. Ile wiemy jednak o ich życiu prywatnym? Co lubili jeść lub robić po pracy? Jak wyglądało ich życie prywatne? O tym będzie nasz quiz! Uzyskanie ponad 10 punktów może być powodem do zadowolenia, zaś zdobycie kompletu oznacza, że prawdopodobnie jesteście daleką rodziną marszałka Piłsudskiego lub Tadeusza Kościuszki. Do dzieła!

Quiz o najwybitniejszych Polakach. Sprawdź się!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z piętnastu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Quiz o najwybitniejszych Polakach. Tego nie nauczyliście się na historii! Pytanie 1 z 15 Zaczynamy. W jakim mieście zmarł Mikołaj Kopernik? w Toruniu w Olsztynie we Fromborku Dalej