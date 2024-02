QUIZ. Ortografia dla orłów! Arcytrudne słowa na literę "s". Supertest dla purystów! Komplet punktów dla wybitnych

Co z dzieckiem?!

Bez alkoholu, ale z mszą na początku. Bal dla singli chrześcijańskich we Wrocławiu

Salamandra, spadochron, subiekt, Suwałki, skóra - trudnych słów na literę "s" w języku polskim nie brakuje. W naszym quizie ortograficznym z SE.pl jak zawsze wybraliśmy dwanaście, których pisownia przyprawi was o ból głowy. Bo to arcytrudne wyrazy na "s"! Dwa razy się więc zastanówcie, zanim zaznaczycie odpowiedź! Zawsze tylko jedna jest poprawna. Pamiętajcie, że nasz quiz ortograficzny - arcytrudne słowa na literę "s" - to supertest dla najlepszych, ale przede wszystkim zabawa. Dlatego 9/12 uznajemy za super wynik! Powodzenia!