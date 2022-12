i Autor: Pixabay QUIZ. Ptak czy ssak? Potrafisz rozpoznać te zwierzęta? Orły zdobędą minimum 8/10.

Sprawdź się!

QUIZ. Ptaki czy ssaki? Potrafisz rozróżnić te zwierzęta? Orły zdobędą minimum 8/10

Witajcie! Tym razem sprawdzimy waszą wiedzę o zwierzętach. Ile wiecie o ptakach i ssakach? Czy potraficie je rozróżnić? Quiz do najprostszych nie należy. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że znacie chyba wszystkie gatunki zwierząt. Do dzieła!