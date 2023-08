QUIZ. Sobotnia ortografia. Trudny test dla mistrzów. Dasz radę osiągnąć wynik 10/15?

Dramat we Wrocławiu

Wsiadła do PKP. Wystarczyła minuta. Musiał zrobić zdjęcie

QUIZ. Sobotnia ortografia. Trudny test dla mistrzów. Dasze radę osiągnąć wynik 10/15? Pytanie 1 z 15 Gdy ktoś jest wyjątkowy, powiemy o nim... super człowiek superczłowiek super-człowiek Dalej

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.