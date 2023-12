QUIZ. Sobotnia ortografia. Świąteczne życzenia bez błędów? Tylko puryści dadzą radę! My gratulujemy od 9/12

i Autor: Unsplash

Sobotnia ortografia

Witajcie w cotygodniowym quizie sobotnia ortografia z SE.pl! Jako że święta tuż-tuż i lada moment będziemy sobie składać i wysyłać życzenia, to tym razem mamy dla was coś specjalnego. Quiz o pisowni słów związanych ze świętami. Przekonajcie się sami, ile pułapek czyha! Świąteczne życzenia bez błędów? Tylko puryści dadzą radę! To jak? Gotowi?