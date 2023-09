Ślad zaginionej Anety urywa się w Bangkoku. Co się dzieje z wrocławianką?

Jak dopisać się do rejestru wyborców?

Otwarcie KGHM Ślęza Areny. We Wrocławiu brakowało takiej hali lekkoatletycznej

QUIZ. Sobotnia ortografia. Te słowa to koszmar z podstawówki. Wiesz, jak je napisać? Pytanie 1 z 15 Jak to napiszesz? Skówka Skuwka Dalej

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.

Dziś proponujemy wam nasz cotygodniowy, sobotni quiz ortograficzny.