QUIZ. Sobotnia ortografia. Te wyrazy to zmora Polaków! Wynik 12/15 osiągną tylko nieliczni Pytanie 1 z 15 Jak zapiszesz ten wyraz? pszenżyto przenżyto pszenrzyto przenrzyto Dalej

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.

Dziś proponujemy wam nasz cotygodniowy, sobotni quiz ortograficzny.