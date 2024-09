i Autor: pixabay.com

Wynik 12/15 to konieczność

QUIZ. Sobotnia ortografia. Te wyrazy to bułka z masłem. Czy na pewno? Sprawdź

Oto najnowszy quiz ortograficzny na naszej stronie. Uczniowie wrócili do szkół, a my przypominamy wyrazy, z którymi najczęściej mają problem. Dla wielu będzie to bułka z masłem, ale czy na pewno? Sprawdźcie się. 12 dobrych odpowiedzi to absolutna konieczność!