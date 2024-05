To się mogło źle skończyć! Na przechodnia spadł fragment tynku. Wszystko się nagrało

Jak to się stało?!

Brutalne bójki i spalone samochody. Groza w podwrocławskim miasteczku. „Prędzej robią to Polacy”

QUIZ. Sobotnia ortografia. To wyjątkowo trudny sprawdzian! Dasz radę osiągnąć choćby 10/15? Pytanie 1 z 15 Wskaż poprawną odpowiedź Super-cena Supercena Super cena Dalej

Quiz to popularny rodzaj zabawy, który wymaga wysilenia szarych komórek. Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Należy pamiętać, że quizy często bywają podchwytliwe - nie mogą być za łatwe, aby zabawa była udana. Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.