Sobotnia ortografia

QUIZ. Sobotnia ortografia. Trudne słowa na literę "m". Marzeniem jest komplet punktów, a my gratulujemy już od 9/12

Jeśli dziś jest sobota, to znak, że najwyższy czas na kolejny quiz sobotnia ortografia z se.pl. Dzisiaj zapraszamy was do rozwiązania quizu ortograficznego z naszej serii trudnych słów na poszczególne litery alfabetu. Tym razem jest to litera "m". Przygotowaliśmy dwanaście słów, których pisownia przyprawi was o ból głowy i na pewno kilka razy zawahacie się, nim zaznaczycie odpowiedź. Podejmujecie wyzwanie? Zapraszamy do zabawy z se.pl!