Jeden dzień, setki lokali gastronomicznych i bardzo prosty sposób na pomaganie najmłodszym. Od 23 lat Świąteczny Stół Pajacyka gromadzi tych, którzy chcą dać coś z siebie innym, jednocześnie zapraszając do wspólnej uczty. To dopiero początek, ale do akcji już zgłosiło się ponad 200 lokali gastronomicznych z całego kraju. W zeszłym roku w Świątecznym Stole Pajacyka uczestniczyło 265 lokali, zaś przez wszystkie lata zebrano zawrotną kwotę 1,4 mln zł na pomoc dzieciom i młodzieży w Polsce!

Każdy właściciel lokalu gastronomicznego może włączyć się w działania Polskiej Akcji Humanitarnej i 6 grudnia przekazać 10 procent dziennego obrotu. Do akcji dołączają zarówno duże sieci gastronomiczne, jak i mniejsze restauracje rodzinne, bary czy kawiarnie. Wiele z tych lokali w akcję włącza się od lat.

-To wyjątkowa inicjatywa, która łączy gastronomię z dobroczynnością - zachwala Tadeusz Szczepaniak, koordynator akcji w PAH.

- Każdy posiłek serwowany tego dnia to krok w stronę lepszego życia dla dzieci i młodzieży w Polsce. Zachęcam serdecznie do włączania się w akcję – razem możemy stworzyć świąteczną magię, która naprawdę czyni cuda - dodaje.

W tym roku środki zbierane w ramach akcji sfinansują dożywianie i wsparcie psychologiczne poprzez świetnie znany Polakom program Pajacyk. Pomoc trafi do dzieci z terenów, które w tym roku nawiedziła powódź. PAH cały czas prowadzi swoje działania na popowodziowych w województwach opolskim i dolnośląskim, więc zgromadzona kwota zostanie przeznaczona także na pomoc w tych rejonach Polski.

- W czasie Świąt najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, a tego dzieci z południowo-zachodniej Polski zostały pozbawione. My chcemy to zmienić - podkreśla Yuliia Tkachuk, ekspertka programu Pajacyk.

– Teraz najważniejsze są nie tylko remonty, ale też pomoc w radzeniu sobie z tym traumatycznym wydarzeniem i zaspokojenie najpilniejszych potrzeb dzieci w takiej sytuacji. - podkreśla.

Do Świątecznego Stołu Pajacyka będzie można zasiąść zarówno w Warszawie i Krakowie, jak też w Hajnówce, Wadowicach, Oławie, Kołobrzegu, Przasnyszu czy Złotym Stoku.

Pełną listę lokali biorących udział w akcji można znaleźć na poniższej mapie, która jest aktualizowana na bieżąco:

Do akcji można się przyłączyć do 30 listopada. Wystarczy wejść w link TUTAJ i wypełnić swoje zgłoszenie.