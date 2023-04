Klaudia Nowicka z Nadolic Wielkich pod Wrocławiem ma 18 lat. Zawsze pełna energii, motywacji i siły do realizowania swoich celów, zwłaszcza że od czwartej klasy szkoły podstawowej trenowała taekwondo. Z czasem ze sportu amatorskiego przeszła na zawodowy. Ma na koncie wiele medali i tytułów, w tym wicemistrzostwo Polski. Miłość do sportu, który zawsze był na pierwszym miejscu, uzupełnia nauką w klasie o profilu biologiczno-chemicznym w IX LO we Wrocławiu. Nauka i sport to dwie rzeczy, które pochłaniały Klaudię całkowicie. W swoim napiętym kalendarzu znajdowała jednak czas na trenowanie początkujących grup, nie zapominała o rodzinie i przyjaciołach.

Niestety, 31 stycznia zdarzył się straszny wypadek. - Myśleliśmy, że wyczerpaliśmy limit chorób i nieszczęść. Mama Klaudii pokonała nowotwór. Klaudia wróciła do aktywności po rekonstrukcji więzadeł kolanowych, wszystko szło w dobrym kierunku, było na właściwych torach. Aż do tego feralnego dnia, w którym Klaudia, jak zawsze, wracała do domu po lekcjach. Wysiadła z pociągu i szła w stronę domu. Została potrącona na pasach. To był najgorszy moment w naszym życiu – informuje rodzina 18-latki.

Najpierw trwała dramatyczna walka o życie dziewczyny. Na skutek wypadku Klaudia ma porażenie czterokończynowe, początkowo była w śpiączce i oddychała przez rurkę tracheostomijną. - Potrzebuje intensywnej i specjalistycznej rehabilitacji, żeby do nas wrócić – dodają bliscy dziewczyny.

Kolejny etap o zdrowie Klaudii rozpoczął się w klinice Budzik w Warszawie. 18-latka robi ogromne postępy. Na co dzień jest z nią najbliższa rodzina, ma wielkie wsparcie w rodzicach i bracie. Pomóc starają się również znajomi, ale tak naprawdę pomóc może każdy. Trwa bowiem zbiórka środków na specjalistyczną rehabilitację na portalu mammoc.pl

Jak jeszcze można pomóc?

Można rozliczyć podatek: KRS: 0000769935, cel szczegółowy Klaudia Nowicka

lub wpłacając darowiznę bezpośrednio na konto.

FUNDACJA MOC POMOCY

Bank Pekao S.A 16 1020 5226 0000 6602 0635 0765

Tytuł wpłaty: Klaudia Nowicka