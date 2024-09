i Autor: Shutterstock

"To już nie jest śmieszne"

Skandal! Oburzająca kradzież w czasie powodzi! Zaginął sprzęt straży pożarnej!

Czy są jakieś granice ludzkiej nieprzyzwoitości i bezmyślności? Wiara, że takowa istnieje robi się szalenie niewielka po usłyszeniu takiej wiadomości. Podczas gdy członkowie Państwowej Straży Pożarnej od kilku dni w pocie czoła walczą z powodziami, w Legnicy doszło do absolutnie haniebnej kradzieży! Łupem złodziejów stało się zawiesie materiałowe, którym strażacy w minioną niedzielę zabezpieczyli powalony konar drzewa w tamtejszym parku miejskim. - Ludzie Kochani, to już nie jest śmieszne - napisał jeden z mieszkańców, który poinformował o tym zdarzeniu. Co więcej, wiadomo też, że do tej pory nie udało się jeszcze odzyskać skradzionego sprzętu!