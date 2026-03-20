Dramatyczne sceny rozegrały się w piątkowe przedpołudnie na terenie, gdzie trwa przebudowa części operacyjnej wrocławskiego portu lotniczego. To właśnie tam doszło do tragicznego zdarzenia. Z pierwszych ustaleń wynika, że jeden z pracowników, kierujący pojazdem ciężarowym, potrącił innego robotnika. Niestety, skutki tego zdarzenia okazały się fatalne.

Informacje o zdarzeniu potwierdza wrocławska policja.

- Na terenie budowy tuż przy lotnisku doszło do nieszczęśliwego wypadku, gdzie kierujący zestawem pojazdów najechał na pieszego, również pracownika budowy. Pomimo podjętej reanimacji 27-letni mężczyzna zmarł

- przekazała nam Anna Nicer z biura prasowego wrocławskiej policji

Według ustaleń policji kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejscu trwają czynności związane z ustaleniami okoliczności przez prokuratora