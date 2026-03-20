Śmiertelny wypadek na budowie przy lotnisku we Wrocławiu. Młody mężczyzna zginął na miejscu

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-03-20 11:11

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek, 20 marca, na terenie budowy w okolicy wrocławskiego lotniska. 27-letni pracownik zginął po tym, jak został potrącony przez ciężarówkę. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora.

Autor: Pixabay.com Koparka, prace drogowe

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątkowe przedpołudnie na terenie, gdzie trwa przebudowa części operacyjnej wrocławskiego portu lotniczego. To właśnie tam doszło do tragicznego zdarzenia. Z pierwszych ustaleń wynika, że jeden z pracowników, kierujący pojazdem ciężarowym, potrącił innego robotnika. Niestety, skutki tego zdarzenia okazały się fatalne.

Informacje o zdarzeniu potwierdza wrocławska policja. 

- Na terenie budowy tuż przy lotnisku doszło do nieszczęśliwego wypadku, gdzie kierujący zestawem pojazdów najechał na pieszego, również pracownika budowy. Pomimo podjętej reanimacji 27-letni mężczyzna zmarł

- przekazała nam  Anna Nicer z biura prasowego wrocławskiej policji

Według ustaleń policji kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejscu trwają czynności związane z ustaleniami okoliczności przez prokuratora

Polecany artykuł:

Niedoszła ustawka pseudokibiców na Dolnym Śląsku. Zaskakujące tłumaczenia chuli…
