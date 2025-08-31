Śmiertelny wypadek w Stoszowicach. 34-latek zginął, pasażer trafił do szpitala! [ZDJĘCIA]

W Stoszowicach doszło do tragicznego wypadku samochodowego tuż przed północą, w którym zginął kierowca.

Do zdarzenia doszło tuż przed północą. Według wstępnych ustaleń policji, główną przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. Siła uderzenia była tak duża, że samochód został poważnie uszkodzony, a kierowca odniósł śmiertelne obrażenia. 19-letni pasażer, mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, został przewieziony do szpitala.

Na miejscu wypadku pracowały służby ratunkowe, policja oraz prokurator, który nadzorował czynności. Funkcjonariusze przypominają, że tego rodzaju tragediom często można zapobiec. – Nadmierna prędkość, brak rozwagi czy niezapięte pasy bezpieczeństwa mogą kosztować życie – podkreślają mundurowi.

Policja apeluje o rozwagę szczególnie teraz, gdy na drogach panuje wzmożony ruch związany z końcem wakacji i początkiem roku szkolnego. – Oczy na drogę, ręce na kierownicy, zapinajcie pasy bezpieczeństwa. Jedźcie wolniej, ale bezpiecznie. Czasem warto wyjechać chwilę wcześniej, by dojechać do celu całym i zdrowym – podkreślają funkcjonariusze z Ząbkowic Śląskich.

Tragiczne wydarzenia ze Stoszowic są kolejnym przypomnieniem, że na drodze najważniejsza jest ostrożność i odpowiedzialność. Liczy się nie szybkość, lecz to, by bezpiecznie dotrzeć do bliskich.