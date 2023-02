Spłonął dom emerytowanej nauczycielki. „To był projekt jej życia”

Pożar domu w Gniewoszowie

Do koszmarnego pożaru w miejscowości Gniewoszów w powiecie kłodzkim doszło w czwartek, 9 lutego, około godz. 19. Akcja gaśnicza, która prowadzona była w ekstremalnie trudnych warunkach, trwała prawie pięć godzin. Niestety, straty okazały się ogromne.

Dom – nazwany Brzmieniem Ciszy - należał do emerytowanej nauczycielki, pani Emilii. - Ten domek to projekt jej życia. Kiedyś dotknięta wielką tragedią, znalazła w życiu cel, który od wielu lat realizowała. Włożyła w to serce, duszę, tyle lat życia... i każdy oszczędzony grosz z nauczycielskiej wypłaty. Ten dom był marzeniem, inwestycją i zabezpieczeniem na przyszłość – napisała krewna właścicielki, pani Marcelina, która założyła zbiórkę, która ma wspomóc ciocię w tym trudnym okresie.

Dom w Gniewoszowie powstał około 10 lat temu. - Ciocia stworzyła niezwykłe miejsce, które pozwalało na ucieczkę od zgiełku miasta i codziennych utarczek, a w którym łatwo było zakochać się od pierwszego wejrzenia. Miejsce gdzie można było zanurzyć się w Brzmieniu Ciszy. Miejsce spotkań rodzinnych, spotkań z przyjaciółmi, miejsce tworzenia unikatowych wspomnień, przede wszystkim dla swoich wnuków. Było to także miejsce, w którym planowała spędzić swoją emeryturę – dodała pani Marcelina.

Niestety, płomienie pochłonęły cały dom, wszystkie rzeczy osobiste, pamiątki i zdjęcia. - Chce Was prosić o przysłowiową złotówkę. Po domku zostało pogorzelisko, które trzeba posprzątać, do czego zapewne potrzebne będzie wynajęcie ciężkiego sprzętu, zapłacenie za wywóz śmieci. Co dalej? Nie wiem... ale być może Wasza pomoc da Cioci nową energię i siłę, by się nie załamać. Proszę Was o wsparcie tej zrzutki – kończy pani Marcelina dodając, że całość zostanie przekazana właścicielce domu.

LINK DO ZBIÓRKI